Tarbijakaitse selgitab: ⟩ millal kasutada kauba tagastamisõigust ja millal pretensiooni esitamise õigust?

14-päevase taganemisõiguse kasutamisel on tarbijal kohustus kaubaga tutvumisel selle väärtust mitte vähendada. See tähendab eelkõige seda, et kaubaga tohib tutvuda ning selle sobivuses veenduda samal viisil, nagu tarbija tavapoes seda teeks. Antud juhtumi puhul on tarbija aga kauba juba kasutusele võtnud.