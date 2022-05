India konfiskeeris Hiina telekomihiiult 725 miljonit dollarit

India finantskuritegude juurdlusbüroo alustas Xiaomi kohaliku haru suhtes uurimist veebruaris ning teatas, et konfiskeeris raha, kui avastas ebaseaduslikud ülekanded kolmele välismaal asuvale üksusele.

New Delhi ja Pekingi suhted on olnud madalseisus alates piirikonfliktist Himaalajas 2020. aastal.

Ehkki Hiina-vastane meelsus on konflikti järel kasvanud ja tehtud on üleskutseid Hiina kaupade boikottimiseks, on Peking endiselt India üks olulisemaid kaubanduspartnereid. Kahepoolne kaubavahetus ulatus mullu üle 125 miljardi dollari.