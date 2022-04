Kas kehtestada maks poole või miljoni euroselt kinnisvaralt?

Arenguseire Keskus on hinnanud, et sotsiaalkaitse eelarvepuudujääk võib aastaks 2035 ulatuda 2,5 miljardi euroni.

Vastuoluline teema on kapitalimaksud, mis on Eestis kolm korda madalamad kui EL-is keskmiselt, aga samas on see Eesti ettevõtluskeskkonna peamine tõmbenumber.