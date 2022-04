ADVOKAAT SELGITAB ⟩ Kas ja kuidas sõda Ukrainas mõjutab lepingulisi kohustusi

Lepinguõiguses kehtib traditsiooniliselt põhimõte, mille kohaselt tuleb sõlmitud lepinguid täita (pacta sunt servanda). Võlaõigusseaduse (VÕS) järgi on leping lepingupooltele täitmiseks kohustuslik. Võimalused lepingu muutmiseks ilma teise lepingupoole nõusolekuta on äärmiselt piiratud. Lepingut saab muuta üksnes lepingupoolte kokkuleppel või lepingus endas või seadusega ettenähtud alusel.

Ühe sellise erandina näeb VÕS § 97 lg 1 lepingupoolele ette õiguse esitada lepingu muutmise nõue, kui pärast lepingu sõlmimist on lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud muutunud ja sellega on kaasnenud lepingupoolte kohustuste vahekorra oluline muutumine, mistõttu ühe poole kohustuste täitmise kulud on oluliselt suurenenud või teiselt lepingupoolelt saadava väärtus oluliselt vähenenud. Sätte rakendusalaks on eelkõige pikemaajalised lepingud nagu üüri või teenuse osutamise lepingud, kuid sätte kohaldamine pole siiski välistatud ka nö ühekordsele sooritusele suunatud lepingute puhul (nt müügilepingute puhul).

Erialases kirjanduses on märgitud, et muutmise põhjused võivad olla sotsiaalsed, majanduslikud, poliitilised ning võivad seisneda selles, et muudetakse näiteks kaupade tootmistingimusi, muutuvad oluliselt tooraine hinnad, kehtestatakse ettenägematud ekspordikeelud, teatud tootegrupid kaovad turult, muutub poliitiline olukord (sõjad, ülestõusud) jne.

VÕS § 97 alusel lepingu muutmine eeldab, et pärast lepingu sõlmimist suureneb oluliselt ühe poole kohustuse täitmise kulu või väheneb oluliselt teiselt lepingupoolelt saadava väärtus. Näiteks 2008. aasta majanduskriisi kontekstis märkis riigikohus üürilepingu vaidluses (kohtuasi nr 3-2-1-179-15), et lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaoluna saab käsitada poolte ootust, et majanduskeskkond püsib stabiilsena. Kohus leidis, et olukorda, kus üürnik on kohustatud majanduskriisi tingimustes maksma turuhinnast märkimisväärselt kõrgemat üüri, saab käsitleda lepinguliste kohustuste vahekorra olulise muutusena. Seega pidas riigikohus erakorralist majanduslangust (antud juhul 2008. aasta finantskriisi) ja sellest tulenevat üürieseme väärtuse vähenemist juhtumiks, millal tuleb kõne alla VÕS § 97 kohaldamine ja sel alusel üüri vähendamine.

Käesoleva aja kontekstis ei ole mitte nii aktuaalne olukord, kus teiselt lepingupoolelt saadava väärtus väheneb oluliselt, vaid olukord, kus ühe lepingupoole täitmise kulud suurenevad oluliselt (näiteks kallinenud tooraine).

Erialases kirjanduses on välja toodud, et muudatus, mis õigustaks kokkulepitud lepingulistest kohustustest vabanemist täitmiskuludes, peab olema nii oluline ja tooma kaasa äärmiselt ebamõistlikud tagajärjed. Kinnisvaratehingute puhul on riigikohus varasemas praktikas näiteks lugenud oluliseks kinnisvara hinnalangust 50% või enam. On võimalik, et sarnast suurusjärku võtab kohus arvesse ka olukorras, kus on vaidluse all on küsimus, kas lepingupoole täitmise kulude suurenemist saab pidada oluliseks.

VÕS § 97 alusel lepingu muutmine eeldab ka seda, et kahjustatud lepingupool ei saanud asjaolude muutumist mõistlikult ette näha ega mõjutada.

Kuigi info võimaliku sõjategevuse alustamisest Ukrainas levis juba enne sõja algust ega pruukinud seetõttu enam teatud ajahetkel olla täiesti ettenägematu, siis ei saa ilmselt sama öelda kõikide riiklike ja ettevõtete omaalgatuslike sanktsioonide ja nende mõju kohta, mida sõjategevus kaasa tõi.