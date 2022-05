Riik nöögib sõjapõgenikke

Saadi sõnul muudab olukorra keerulisemaks see, et Eestil ei ole üldjuhul võimalik teada inimeste tegelikku rahalist seisu pankades. «Saame hinnata põgenike olukorda ja sissetulekuid siin – kas inimesel on olemas töökoht või kas neil oli siin juba pereliige ees ootamas,» selgitas Saadi.

Püsiv sissetulek Eestis ei tähenda paraku alati võimekust üüriturult korterit üürida, liiatigi, kui elu alustatakse nullist. «Ka siin on omavalitsuse roll inimese abivajadust hinnata. Kui inimesel on püsiv sissetulek, aga see on liiga väike, et endale muude eluks vajalike kulude kõrvalt ka korter üürida, on omavalitsusel õigus hindamise pinnalt eluasemekulud ühekordselt hüvitada,» lausus Kaasik.

Üürikompensatsioon peaks katma nii üürisuhte alustamise ehk lepingu sõlmimise kulud kui ka pisiremondi ja sisustuse ostmist. Mis juhul ja kuidas või mis põhimõtetel peaks sisustuse ostmise toetamine peaks käima, ei tule aga Saadi sõnul lepingust välja.

Põgenikud ebavõrdses seisus

Põgenikud ei ole aga hüvitise saamisel võrdses seisus. Hüvitise määramisel arvestatakse üürilepingu sõlmimise hetkel kehtinud toimetuleku piirmäära, mis praegu on 150 eurot kuus, kuid valitsus on tõstnud selle 200 eurole ja see jõustub pärast lisaeelarve vastuvõtmist riigikogus. Hüvitist makstakse kuni kuue piirmäära ulatuses ehk hetkel kehtiva piirmäära järgi maksimaalselt 900 eurot. Kui põgenik sõlmib üürilepingu peale seda, kui riigikogu on lisaeelarve vastu võtnud ja toimetulekupiir tõusnud, on hüvitise maksimumsumma 1200 eurot.

«Kõiki hüvitisi saab määrata vaid kehtiva õiguse alusel. See tähendab, et kui Ukraina põgenik leidis üürikorteri 1. märtsil, siis saab ta pöörduda KOVi ja paluda tema üürilepinguga seotud kulude hüvitamist taotleda. Kui KOV on otsustanud, et see inimene (perekond) kvalifitseerub kulude hüvitamisele, teeb ta otsuse need hüvitada, kasutades 1. märtsil kehtivat seaduslikku toimetulekupiiri,» rääkis Kaasik.

Katab ühe kuu üüri pealinnas

900 euro eest saab Tallinnas üürida väiksema tagasihoidliku korteri ehk kaheks kuuks, kui hästi läheb. Kui arvestada, et üürileandjad nõuavad ka tagatisraha ühe kuu üüri summas, siis jätkub raha vaid üheks kuuks elamiseks.

Kaasiku sõnul on inimese enda kohustus maksta oma eluaseme eest ja antud juhul, saavad inimesel täiendavalt taotleda kulude hüvitamist selleks, et leevendada eluaseme leidmisega seonduvaid kulutusi.

«Tegemist ei ole üürikulude katmisega, vaid konkreetse inimese või pere abivajadusest tuleneva osalise kulude hüvitamisega,» rääkis Kaasik. «KOV otsustab, kellele ja millises summas kulusid hüvitatakse, kas üürnikule või üürileandjale.»