Kuidas üks maailma rikkamaid riike Ukraina sõjast kasu lõikab

Ukraina sõjast tingitud naftahinna hüppeline tõus on andnud hoogu Lähis-Ida naftatootjatele, nagu Saudi Araabia ja Kuveit, kuid Katarile pakutavad rahalised ja geopoliitilised hüved teevad sellest silmapaistva võitja pärast seda, kui Vladimir Putini invasioon sundis Euroopat hakkama end võõrutama Venemaa energiaimpordist. Viimastel nädalatel on Dohasse lennanud Euroopa Liidu kõrgeid ametnikke, kellel on selge sõnum: vajame teie gaasi nii kiiresti kui võimalik. Saksamaa on käskinud ettevõtetel alustada läbirääkimisi tarnelepingute üle. Kiireloomulisus muutus sel nädalal teravamaks pärast seda, kui Venemaa katkestas tarned Poolasse ja Bulgaariasse.