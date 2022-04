Vene terasemagnaadi luksuslaev põgeneb Türgi turvalistesse vetesse

100 miljonit dollarit maksev megajaht Titan, mis on seotud terasemiljardäri Aleksandr Abramoviga, kihutas tippkiirusel, et jõuda Suessi kanalisse, kust suundub tõenäoliselt Türgi ohututesse vetesse, nii nagu on teinud ka teised sanktsioonide alla sattunud Vene mogulid, kirjutas Bloomberg. Türgi ei ole ühinenud lääneriikide valitsustega Venemaale sanktsioonide kehtestamisel.

Titan, mis mahutab 14 külalist ja 19 meeskonnaliiget, suundus Suessi kanali poole pärast pikka viibimist Dubais ja Maldiividel. Neid kahte sihtkohta peetakse Vene oligarhide varadele turvalisteks paikadeks. Abramov, kelle vara väärtus on umbes 7,3 miljardit dollarit ja kes oli Venemaa suuruselt teise terasetootja Evraz Plc asutaja, on Austraalia sanktsioonide nimekirjas.

Titani väärtuseks hinnatakse 100 miljonit dollarit. Foto: AEP

«Suessi kanalist mööda Vahemerre jõudnud Titani võimalik sihtkoht võib olla Egeuse meri, Türgi sisenemispunkt,» ütles mereandmete analüüsiga tegelev Spire Global Inc teadlane Jerome Weiss. «Türgi ei ole veel Venemaa-vastaseid sanktsioone jõustanud, mis võib-olla põhjus, miks me näeme piirkonnas suurenenud jahtide liikumist.»

Pärast sanktsioonide jõustamist on Egeuse meri muutunud Venemaa oligarhide. Lääne valitsused, sealhulgas USA ja tema liitlased, on kehtestanud sanktsioonid suurärimeestele, kellel on tihedad sidemed Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et lämmatada Moskva sõda Ukraina vastu. Samal ajal kui valitsused püüavad leida ja arestida luksuslaevu ja muid Vene mogulite varasid, on Vene luksusjahid laiali paisatud kohtadesse, kus neid tõenäoliselt kätte ei saa.

Seni on arestitud ligi kümmekond superjahti. Saksamaa on arestinud Vene miljardäri Alisher Usmanovi superjahi Dilbar, mille väärtus on 750 miljonit dollarit. Itaalia võimud arestisid Vene miljardärile Andrei Melnitšenkole kuulunud 530 miljonit eurot maksnud laeva. Hispaania konfiskeeris Viktor Vekselbergi 90 miljonit dollarit maksnud Tango ja 600 miljonit dollarit maksva Crescenti, mis arvatakse kuuluvat Moskvas asuva Rosneft Oili juhile Igor Setšinile. Co.