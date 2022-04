Nestor: hinnatõus on röögatu, aga inimesed tarbivad ikkagi uskumatult palju

Jaemüügi uskumatu kasv

Eelmise aasta märtsis piiras ostlemist kaubanduskeskuste sulgemine nädalavahetustel, ent Nestori sõnul ei saa öelda, et toonased müüginumbrid oleksid olnud kesised. Lisaks uskumatule tulemusele jaemüügis, on vähemalt sama kiirelt kasvanud nõudlus ka erinevate teenuste järele, mille tarbimist varasemalt koroona takistas.

Sellega vastuolud ei piirdu. Vaatamata ülikiirele inflatsioonile ja suurenevale tarbimisele on inimesed olnud suutelised veel ka säästma. «Kui vaadata keskpanga statistikat selle kohta, mis toimub eraisikute pangakontodel, siis on viimase poolaasta jooksul kasvanud majapidamiste säästud pankades justkui pärmi peal. Tugeva panuse sellesse andis muidugi teise samba pensionirahade välja võtmine eelmise aasta sügisel, ent ka selleta saab pangahoiuste kasvu mõõta kahekohalise protsendiga,» lausus Nestor.

Hoiused kuivavad kokku

Kui jaekaubanduse müüginumbritest veel mingisugust pidurdumist ei paista, siis märtsi lõpu pangakontode saldo peegeldab Nestori sõnul seda, et inflatsioon on hakanud hambaid näitama. «Nimelt – kuigi eraisikute pangakontodel oli raha märtsi lõpuks endiselt 13 protsenti rohkem kui samal ajal 2021. aastal, siis selle aasta veebruariga võrreldes oli kuine kasv sisuliselt nullilähedane – 0,04 protsenti. Kui hoiuste edasine suurenemine oleks sama napp, siis piirduks annualiseeritud aastane kasv vaid poole protsendiga,» selgitas ta.

Kui raha kontolt kadumine saab inflatsiooni tõttu olema garanteeritud, siis muutub Nestori hinnangul võtmeküsimuseks see, kuivõrd kiiresti seda teisest otsast juurde pannakse – ehk kui kiireks osutub tänavune palgakasv. «Statistikaamet saab ametlikud numbrid esimese kvartali palgakasvu kohta kokku alles mai lõpuks. Ent eelvaate annavad maksuameti andmed, mis viitavad sellele, et tõus on olnud jõuline ja ilmselt kiirenes palgakasv eelmise aasta lõpuga võrreldes veelgi, tõustes üle 8 protsendi,» prognoosis ta.

Sõja mõju väga suur pole

Nestori sõnul on Venemaa sõda Ukrainas majandusolukorda küll muutnud, ent mitte 180 kraadi. «Kui uskuda konjunktuuriuuringuid, siis on ettevõtted meelekindluse säilitanud ja soovivad jätkuvalt inimesi juurde värvata. Küll mõnevõrra vähem kui enne kriisi,» märkis ta.

Samas on suurenenud ka tööjõu pakkumine. «Eestis on ajutise kaitse saanud ligi 23 000 Ukraina sõjapõgenikku, kellest umbes poole võiksid moodustada tööealised inimesed. Töötukassas on end neist registreerinud umbes 4000, ent rohkem kui 700 sealt läbi käinud inimest on endale juba töö ka leidnud – väga hea tulemus. Kokku on Eestis tööle asunud ligi 2500 Ukraina põgenikku,» tõi analüütik välja.