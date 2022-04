Keskpank: sõja mõju Eesti laenuturule on seni tagasihoidlik

Ehkki osa panku on muutunud laenupakkumisel ettevaatlikumaks, on ligipääs laenudele Raudsaare sõnul jätkuvalt hea ja laenukasv üsna kiire.

«Ettevõtete laenukasv püsib viimaste aastate kiireima kasvu lähedal, üle 7 protsendi. Sõda on teinud ettevõtted ettevaatlikumaks pikaajaliste investeeringute ja laenuotsuste tegemisel. Mitmete pooleliolevate projektidega on küll edasi liigutud, kuid planeerimisjärgus projektid on osaliselt ootele pandud,» lisas ta.

Samas on Raudsaare sõnul koroonakriisi puhkemisele järgnenud ajaga võrreldes praegu investeerimisele ja laenutegevusele märkimisväärselt vähem pidurit vajutatud. «Hinnatõusu hirmus on paljud ettevõtted suurendanud laovarusid, millest tulenevalt kasvab käibekapitalivajadus, ning märtsis suurenes märgatavalt nõudlus lühiajaliste laenude ja faktooringu järele. Kui üldiselt veavad laenukasvu endiselt kinnisvara- ja põllumajandusettevõtted, siis varude soetamiseks laenamisega paistavad enim silma kaubandusettevõtted,» selgitas ökonomist.

«Samas on hinnangud viimaste aastate keskmisega võrreldes siiski head, millele on kaasa aidanud suurenenud konkurents laenuturul. Viimastel kuudel on pankade laenuandmise julgust üleval hoidnud muu hulgas teadmine, et laenukvaliteet on keerulisele olukorrale vaatamata püsinud hea: maksepuhkuste taotluste arv on väike ja viivislaenude tase madal,» võttis ta kokku.