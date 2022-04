Putini sõda kritiseerinud Vene suurärimees lõpetas osaluse enda rajatud pangas

Ühendkuningriik kehtestas märtsis sanktsioonid Tinkovile, kelle vara väärtus Bloombergi miljardäride indeksi järgi on 3,5 miljardit dollarit ja keda süüdistati Venemaa Ukraina sõjas osalemises. Eelmisel nädalal avaldas ta oma Instagrami lehel postituse Venemaa sõja kohta, nimetades seda hullumeelseks. See on üks väheseid näiteid sellest, kuidas nii prominentne Vene ärimees kritiseerib avalikult Putini sõda.