AK ⟩ Kas globaliseerumine on läbi ning algas deglobaliseerumine?

Põhimõtteliselt on olemas ­kolme tüüpi globaliseerumist: majanduslik, sotsiaalne ja poliitiline. Majanduslik globaliseerumine tähendab, et riigid ja regioonid on majanduslikult üha rohkem integreeritud. Nende vahel liiguvad vabalt ­kapital, kõikvõimalikud kaubad ja tooted ning nad on üha tihedamas vastastikuses sõltuvuses. Siiski ei ole ­globaliseerumise hindamiseks ühtegi väga head mõõdu­puud.