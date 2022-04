Raha väärtus langeb päevadega, kuid põhi pole veel kaugeltki käes

Eurot murendavad majanduse kehv väljavaade Ukraina sõja tõttu ning möllav inflatsioon: euroalal jõudis see märtsis 7,5 protsendi juurde. Eesti rahvas võib selle arvu peale ainult haigutada: meil on see näit tervelt 15 protsenti – täpselt nii palju on ühest eurost piltlikult läinud. Kõik, mida väljastpoolt sisse ostame, on ühtäkki kallim; kõik, mida välja müüme, dollaririigile ootamatult soodne.