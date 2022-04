Poola suutis lennunduse kaost praegu vältida: valitsus jõudis lennujuhtidega kokkuleppele

Lennujuhtide ametiühing on varem teatanud, et Varssavi piirkonnas töötab 216 lennujuhti, kellest 180 on eelistanud pigem töölt lahkuda, kui nõustuda ettepanekuga vähendada töötasu ja suurendada töötundide arvu. 44 lennujuhti on juba lahkunud ja 136 lennujuhti pidid seda tegema pärast etteteatamistähtaja lõppu 30. aprillil. Tänase kokkuleppega on seda etteteatamistähtaega pikendatud 10. juulini.