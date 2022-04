Järsk kukkumine: Venemaa autotootmine kukkus 72%

Väljaanne tõdeb, et see on viimastel aastatel Venemaa autotööstusele juba teine hoop. 2020.aasta aprillis kukkus tootmine 30 000 autoni. Toona oli põhjuseks koroonapandeemia.

Analüüsikeskuse Avtostat kommunikatsioonijuht Azat Timerhanov tõdes, et nende autotoomist puudutavad andmed erinevad mõnevõrra Rosstati omadest, kuid trend on sama: järsk tootmise vähenemine.

Logistikaahelad on katkenud, paljud välismaised autotootjad on nii valmis autode kui koosteosade tarnimise lõpetanud. Ja nendel vähestel, kes koostööd Venemaaga lõpetanud ei ole, on tarneahelate häirete tõttu toomises suuri katkestusi. Nii ei suudeta tootmisgraafikutest kinni pidada ning suures osas on see ka põhjuseks, miks Venemaa autotoomise lipulaev AvtoVAZ pidi tootmise aprillis peatama.