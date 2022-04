Kes kavatsevad alluda Putini nõudmisele maksta gaasi eest rublades?

Mitmed suured Euroopa gaasiimportijad teevad Financial Timesi andmetel ettevalmistusi selleks, et järgida Kremli nõuet maksta Vene gaasi eest rublades. Kriitikute sõnul nõrgestab nõudmisele järeleandmine ELi sanktsioone, ohustab bloki ühtsust ning annab lisaks agressorile sõjapidamiseks lisaraha.

Gaasifirmad Saksamaal, Austrias, Ungaris ja Slovakkias, sealhulgas kaks suurimat Vene gaasi importijat, Düsseldorfis asuv Uniper ja Viinis asuv OMV, plaanivad väidetavalt avada Šveitsis Gazprombankis rublakontod, et tekiks võimalus maksta energia eest rublades.

«Läbirääkimised importijate ja Venemaa riigi kontrolli all oleva gaasitarnija Gazpromi vahel on maksetähtaegade lähenedes intensiivistunud,» teatasid FT allikad.

Itaalia energiahiid Eni, teiseks suurim ​​Gazpromi klient Euroopas, hindab alles oma võimalusi rublamakseteks või Vene gaasist loobumiseks. Itaallastel on aega seda teha kuni mai lõpuni, mil tuleb tasuda järgmine makse Venemaa gaasi eest.

Putin andis märtsi lõpus välja määruse, mille kohaselt peavad gaasiostjad nn ebasõbralikest riikidest, sealhulgas kogu EList, avama Gazpromi Šveitsis asuvas finantsüksuses Gazprombankis uute tarnete eest tasumiseks nii välisvaluuta kui rubla pangakontod. Seda meedet näeb Moskva võimalusena neutraliseerida ELi sanktsioonide mõju Venemaa keskpanga vastu ja võimalusena kergitada rubla kurssi.

Gaasiimportijad Poolas ja Bulgaarias, kes keeldusid Kremli skeemiga ühinemast, jäid selle tulemusena Venemaa gaasitarnetest juba ilma, kuid riigid kinnitasid, et midagi hullu sellega tarbijatele ei kaasne.

Euroopa Komisjoni (EK) president Ursula von der Leyen nimetas Putini otsust väljapressimiseks. Brüssel on näinud vaeva Moskva nõudmistele vastu seista. Samas on komisjon juhtinud tähelepanu sellele, et Kremli väljamõeldud finantsskeem võib teatud tingimustel olla sanktsioonidega kooskõlas, kuid selle tulemusena saaks Venemaa oma valuuta ja majanduse toetamiseks täiendavaid energiatulusid.

Uue maksemehhanismi kohaselt jätkavad Euroopa firmad Gazprombankile impordi eest tasumist eurodes, tagades nii, et nad ei riku sanktsioonide režiimi. Venemaa pank, mis ei ole ELi sanktsioonide all, konverteeriks seejärel importijate palvel eurodes nomineeritud hoiused rubladeks, misjärel toimub tasumine Vene tarnijale.

EK nõustajad on jõudnud järeldusele, et Euroopa Liit võiks küll skeemi kiiresti lõpetada kehtestades sanktsioonid Gazprombanki vastu, kuid see võib seada ohtu kogu olemasoleva Vene gaasi eest maksmise mehhanismi, mille tulemuseks oleks tarnete peatumine Euroopasse, mis tooks nii mõnelegi riigile kaasa majanduslanguse.

OMV teatas, et on analüüsinud Gazpromi makseviiside nõuet ELi sanktsioonide valguses ja töötab sanktsioonidele vastava lahenduse kallal. Ka Uniperi finantsjuht Tiina Tuomela ütles, et ettevõte otsib võimalusi, kuidas makseprotsess vastaks sanktsioone puudutavatele seadustele.

Itaalia ametnike sõnul on EK juhised selle kohta, kas Gazpromi makseskeem kujutab endast sanktsioonide rikkumist või mitte, ebaselged ega anna liikmesriikidele täit selgust.