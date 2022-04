Pange rahakott valmis: kõikjale imbunud palmiõli tõstab hindu

Pärast möödunud reedest teadet, et Indoneesia peatab kõik toiduõli tarned, tõusid palmiõli ja seda asendava sojaõli hinnad hüppeliselt. Esmaspäeva hilisõhtul tuli teade, et keeldu rakendatakse ainult rafineeritud palmiõlile. Kolmapäeval tegi Indoneesia valitsus aga uue šokiotsuse, laiendades keeldu toorpalmiõlile, rafineeritud palmiõlile ja isegi kasutatud toiduõlile. Seega on hõlmatud kogu toote spekter. Indoneesia anna kolmandiku ülemaailmsest toiduõli ekspordist.

«See on üks seni suurimaid põllumajanduse natsionalismi ilminguid praeguse toiduhindade tõusu ajal,» ütles Commonwealth Bank of Australia põllumajandustoorme strateeg Tobin Gorey Bloombergile.

President Joko Widodo ütles kolmapäeva hilisõhtul, et keeld tühistatakse, kui kohalike nõudlus põhitoidu järele on rahuldatud. Ta lisas, et on irooniline, et nende riigil on raskusi toiduõli hankimisega. Otsus eksport keelata tuli pärast seda, kui varasemad poliitikad ei olnud defitsiidi leevendamisel mõju avaldanud, ütles ta.