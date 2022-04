Maailma suurim droonitootja lõpetas tarned Ukrainasse

Associated Pressi andmetel on Ukraina kasutanud DJI droone Venemaa sõjaväekonvoide jälgimiseks ja jälitamiseks. Samas on sotsiaalmeedias jagatud piltidel ja videotel ka näha, kuidas Venemaa väed kasutavad DJI toodangut lahingutegevuse jälgimiseks ning suurtükitule juhtimiseks.

Ukraina on süüdistanud DJI'd ka selles, et nad on tahtmatult lekitanud Venemaale nende droonipilootide asukohti. Ukraina asepeaminister Mõhhailo Fedorov ütles märtsis, et Venemaa väed kasutavad ära DJI AeroScope'i süsteemi, et teha kindlaks Ukraina sõjadroonide operaatorite asukohti. DJI on öeldnud, et Fedorovi väide on «täielik jama».