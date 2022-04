GALERII ⟩ T1 keskuselt korjati ära lahkunud firmade sildid

T1 keskuse juht Tarmo Hõbe ütles, et kuna keskus uueneb, tuleb uutele logodele ruumi teha. «Majja on lisandunud uusi ärisid, nagu näiteks pesupoed: 1. aprillist avatud Lauma ning homme, 29. aprillil avab uksed Domenica. Samuti on uuesti avatud kohvik Robert's Coffee. Järgmisel nädalal avalikustame T1-s tegevust alustava ja Eestis armastatud spordialaga tegeleva klubi nime. Mitmed uued ärid alustavad T1-s tegevust lähikuudel ning hetkel käivad läbirääkimised mitmekümne potentsiaalse huvilisega.»