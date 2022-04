Swedbanki kasum Eestis kerkis I kvartalis ligi 45 miljoni euroni

Swedbank AS ei ole Venemaa majanduse arengutest märkimisväärselt mõjutatud. Ka Swedbanki kliendid on Venemaaga seotud üksnes mõõdukalt – seda eelkõige läbi osade toorainete impordi – raud, teras, puit, energiakandjad ja väetised. Hetkel korraldatakse tarneahelaid juba aktiivselt ümber ning ka see seotus on jõudsasti vähenemas. Samal ajal püsib ebakindlus, kuidas edasised arengud üldist majandusolukorda mõjutavad.