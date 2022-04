Keskpank: peame olema valmis suuremateks laenumakseteks ja karmimateks laenunõueteks

Eelkõige on see ohuks majandussektorites, mida mõjutavad rohkem Venemaa agressioon Ukrainas ja sellega kaasnevad sanktsioonid. Lisaks kütab sõda tagant niigi kiiret hinnatõusu, mis halvendab ettevõtete ja inimeste rahalist olukorda.

Samas kinnitab keskpank, et kommertspankadel Eestis on piisavalt puhvreid, et probleemlaenude kasvuga toime tulla, vajadusel maksepuhkust pakkuda ning jätkata laenude andmist ettevõtetele ja inimestele.

Vene agressioon Ukrainas vähendab osa Eesti ettevõtete võimalusi eksportida või tarnida tootmiseks vajalikke asju. Sõja tõttu kiiremaks muutunud hinnatõus raskendab nii ettevõtete kui ka inimeste finantsseisu ning töö kaotamise oht ähvardab eeskätt neid inimesi, kes töötavad sõjast rohkem mõjutatud sektorites, märgib keskpank. «Kui majanduskasv järsult raugeb ja tõenäoliselt kukub ka pisut miinusesse, on selge, et probleemsete laenude maht pankades kasvab,» lausus Müller ülevaadet tutvustades.

Kui majanduskasv aeglustub tempos, mida ennustati keskpanga märtsiprognoosis, võib sõja tõttu kasvada pankade probleemlaenude tase seniselt 0,2 protsendilt 1,5 protsendile. «See jääks siiski märgatavalt alla 2008.–2010. aasta kriisi taset, kui probleemlaenud moodustasid laenumahust üle 7 protsendi,» märgib keskpank.

Keskpanga hinnangul suudavad pangad Eestis laenukahjumitega hakkama saada ja majanduse rahastamist laenudega jätkata, sest nende kasumlikkus on olnud kõrge ja kapitalipuhver tugev.

Kinnisvara ülehinnatud

Kinnisvaarhinnad tõusevad kiires tempos ning keskpanga kinnitusel jääb eluasemelaenude kasv hoogsaks, sest sissetulekud jätkavad kasvu ja nõudlus eluasemete järgi püsib.

Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja Jaak Tõrs lausus ajakirjanikele, et kui sõja alguses eluasemelaenude võtmine paariks nädalaks aeglustus, siis nüüd on laenunõudlus taastumas. «Kinnisvarahindade kasv pigem jätkub, sest uute eluasemete lisandumine turule on ehitusmaterjalide tarneraskuste ja hoogsa hinnatõusu tõttu jätkuvalt piiratud,» lausus ta.

Keskpank analüüsib ka kinnisvara hinnatõusu. Praegu on see olnud põhjendatud tasemetest kiirem ning keskpanga analüüs näitab, et kinnisvara on 15 protsenti ülehinnatud, rääkis Tõrs. Keskpanga eesmärk on tema sõnul vältida laenurahaga kinnisvarahindade tõusu võimendamist.

Kinnisvarahindade ja eluasemelaenude kasv võib tuua kaasa majapidamiste võlakoormuse tõusu ja see suurendab ohtu, et inimestel võib tekkida raskusi laenumaksete tasumisel, kui majandusolud peaksid halvenema ja intressitõus muudab laenumaksed suuremaks.

Kiire laenukasvuga seotud riske aitavad ohjeldada Eesti Panga kehtestatud eluasemelaenude andmisele seatud miinimumnõuded. Nii võib laenusumma olla tagatise väärtusest 85 protsenti ning laenumakseteks võib inimesel kuluda alla poole sissetulekust.

Surve võtta suuremat laenu

Tõrs selgitas, et kui kinnisvara hinnatase on kõrgem, siis on suurem surve, et inimesed lähevad võtma suuremaid laene. Ning see surve on Tõrsi kinnitusel ka selgelt näha: kui varem moodustas laenusumma (tagasimakse) sissetulekust 35–40 protsenti, siis nüüd on see see selgelt 40 protsendi juures. «Surve võtta sissetuleku suhtes suuremat laenu on suurenenud,» kinnitas Tõrs ja lisas, et kui olukord halveneb, siis tuleb keskpangal ka miinimumnõudeid karmistada.