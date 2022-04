Keskpank: peame olema valmis laenumakste suurenemiseks, võimalik on eluasemelaenude nõuete karmistamine

Kinnisvara ülehinnatud

Keskpank analüüsib ka kinnisvara hinnatõusu. Praegu on see olnud põhjendatud tasemetest kiirem ning keskpanga analüüs näitab, et kinnisvara on 15 protsenti üle hinnatud, rääkis Tõrs.

Surve võtta suuremat laenu

Tõrs selgitas, et kui kinnisvara hinnatase on kõrgem, siis on suurem surve, et inimesed lähevad võtma suuremaid laene. Ning see surve on Tõrsi kinnitusel ka selgelt näha: kui varem moodustas laenusumma ( tagasimakse) sissetulekust 35-40 protsenti, siis nüüd on see see selgelt 40 protsendi juures. «Surve võtta sissetuleku suhtes suuremat laenu, on suurenenud,» kinnitas Tõrs lisades, et kuiolukord halveneb, siis tuleb keskpangal ka miinimumnõudeid karmistada.