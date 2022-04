Poola PGNiG kinnitas Vene gaasitarnete peatumist

Gazprom teatas teisipäeval, et peatab tarned nii Poola kui Vene gaasist tugevalt sõltuvasse Bulgaariasse, kuna nad ei ole gaasi eest rublades tasunud.

«Hoolimata sellest, et kõik PGNiG Jamali lepingu kohtustused on selle aasta 27. aprillil täidetud, peatas Gazprom maagaasitarned,» ütles Poola firma. «Maagaasitarnete piiramine on Jamali lepingu rikkumine. PGNiG-l on õigus esitada tarnete peatamisega seoses nõuded ja ta kasutab kõiki ettevõtele lepinguga ja seadustega ette nähtu õigusi.»

Poola teatas teisipäeval, et on Vene gaasitarnete katkemiseks valmis ja teinud ettevalmistusi, et saada vajalikku gaasi teistest allikatest.

«Poola kodudes mingit gaasipuudust ei tule,» ütles kliimaminister Anna Moskwa Twitteris. «Alates sõja esimesest päevast oleme deklareerinud, et oleme valmis täielikuks sõltumatuseks Venemaa toormetest.»

«Poolal on vajalikud gaasireservid ja varustusallikad, et kaitsta meie julgeolekut. Oleme aastaid edukalt end Venemaast sõltumatuks muutnud,» ütles Moskwa.