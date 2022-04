Kindlustused on hädas 400 Venemaale lõksu jäänud lennukite eest hiigelnõuete tasumisega

«Ma arvan, et sellega ei olnud keegi kindlustusturul arvestanud,» ütles kindlustusmaakler Marshi ülemaailmne lennundusjuht Garrett Hanrahan Bloombergile. «Venemaal olevad lennuki seadmed, kered ja mootorid jäävad tõenäoliselt sinna.»

Liisingufirmad nõuavad oma kindlustusandjatelt lennukite eest hüvitist vahemikus 15–150 miljoni dollarit vastavalt oma poliisile. Fitch Ratingsi andmetel võib nende nõuete kogusumma ulatuda 10 miljardi dollarini.

«Meie liikmed on aastakümneid maksnud tugevate kindlustuspoliiside eest, mis on mõeldud just selliste olukordade jaoks,» ütleb riigis 33 liisinguandjat esindava tööstuskontserni Aircraft Leasing Ireland esimees Declan Kelly. «Me eeldame, et need nõuded makstakse täielikult välja.»

Kindlustusmaksed on kolmekordistunud

Alates veebruarist on Marshi sõnul lennukite arestimise ja muude sõjaga seotud riskide kindlustuskulud kolmekordistunud. Suurim lennukiliisingufirma AerCap Holdings NV teatas, et on esitanud umbes 3,5 miljardi dollari suuruse nõude, et katta Venemaal kinni jäänud 113 lennuki kahjumit. Air Lease Corp, mis mille 27 lennuki väärtus on rohkem kui 800 miljonit dollarit, ja BOC Aviation Capital, millel on Venemaal 17 lennukit, väärtusega peaaegu 600 miljonit dollarit, ütlevad, et nõuavad selle raha kindlustustustelt välja.

Kindlustussektori esindajad aga ütlevad, et lliisingufirmade kahjuhinnangud on tohutult ülepaisutatud. Kui reitingufirmad liitsid kokku kogu Venemaale lõksu jäänud lennukite väärtuse, said nad kindlustusandjate tegelikuks vastutuseks lõpuks vaid umbes 10–15% lennukite väärtusest, vahendab Londoni Lloyd's.

«See on palju väiksem, kui paljud arvavad,» ütles Lloyd'si tegevjuht John Neal intervjuus Bloombergi TV-le. «See on suur kaotus, kuid sellest saab minu hinnangul üle.»

Kindlustusandjad peavad tavaliselt katma üksikute intsidentide kulud – seadmete rike, õhusõiduki kahjustus või lennuõnnetus, mille tulemuseks on lennuki kaotus ja miljoneid dollareid väljamakseid hukkunud reisijate perekondadele. Kuna lendamine on aastakümnete jooksul muutunud turvalisemaks, on need tasud vähenenud, jättes tööstuse täielikult ette valmistamata selliseks sündmusteks, nagu sadade lennukite kadumine Venemaale.

Reisijad maksavad kahjud kinni

Marsh ütleb, et Venemaa konfiskeeritud lennukite kahju võib ületada 2001. aasta 11. septembri rünnakute kahju ja saada suurimaks kaotuseks lennunduse ajaloos.

«See toob kaasa hinnašoki ja võib-olla õhutab lennuettevõtjaid kindlustusandjatest mööda minema ja looma oma kindlustuskaitsefondid,» ütles Keystone Law'i partner James Healy-Pratt.