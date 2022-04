Eluasemelaenude jääk kasvas märtsis 11,5 miljardi euroni

Kodumajapidamiste laenudest moodustavad suurima osa eluasemelaenud, mida on võetud 9,6 miljardi euro väärtuses. Aastaga on eluasemelaenude jääk kasvanud 9,8 protsenti ehk 859,6 miljoni euro võrra, teatas Eesti Pank.

Eluasemelaenude maht oli 180,7 miljonit eurot, mis on suurem nii eelmise kuu kui ka eelmise aasta sama perioodi tasemest - vastavalt 40,8 miljoni euro ja 23,5 miljoni euro võrra.

Krediitkaardilaene anti 49,8 miljoni euro väärtuses. Aastavõrdluses on see näitaja kasvanud 10,9 miljoni euro võrra- Kodumajapidamised liisisid autosid 31,2 miljoni euro eest, mis on 8 miljonit eurot rohkem kui eelmisel kuul ning 1,9 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

Kodumajapidamiste hoiuste maht kasvas aastaga 13,2 protsenti ja jõudis 12,7 miljardi euroni. Residentidest kodumajapidamiste hoiuste maht oli 11,1 miljardit eurot, mis on 1,3 miljardit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Mitteresidentidest kodumajapidamiste hoiuste maht oli 1,6 miljardit eurot ja mitteresidentide osakaal kodumajapidamiste hoiusejäägis oli 12,5 protsenti.

Kodumajapidamistele antud tagatisega eluasemelaenude keskmine intressimäär oli 1,92 protsenti, mis on ajaloo madalaim tase. See on 0,02 protsendipunkti madalam kui eelmisel kuul ja 0,16 protsendipunkti madalam kui eelmisel aastal samal ajal.

Tähtajaliste hoiuste intressimäär oli 0,64 protsenti, mis on eelmise aasta sama peroodiga samal tasemel, kuid eelmise kuuga võrreldes 0,11 protsendipunkti kõrgem.