Majanduse lühiuudised

Transpordi Varahaldus teenis mullu 2,7 miljonit eurot kasumit

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas kinnitas riigiettevõtte Transpordi Varahaldus mulluse majandusaasta aruande, mille järgi kujunes käibeks ligi 9,1 miljonit eurot ning puhaskasumiks 2,7 miljonit eurot. Transpordi Varahalduse juhatuse liige Ergo Blumfeldt selgitas, et 2021. aasta oli väga töine. Ettevõttele kuulub seitse reisilennukit Bombardier CRJ900, mida välja renditakse. Lennukite pikaajaline rentnik on AS Nordic Aviation Group, kelle tütarfirma Regional Jet OÜ ehk Xfly osutab lennunduse allhanketeenuseid Euroopa lennufirmadele, nagu SAS ja Nordica. BNS