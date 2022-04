Twitter nõustus lõpuks Elon Muski pakkumisega

Elon Musk säutsus kohe, kui kokkuleppele jõuti, et loodab, et Twitterist saab paljude maailmakäsitluste ning ka vastandlike arvamuste platvorm. «Ma loodan, et isegi minu kõige suuremad kriitikud jäävad Twitterisse, sest seda vaba sõna tähendab,» kirjutas Musk.