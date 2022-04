Gazprom peatab kolmapäeval gaasitarned Poolasse ja Bulgaariasse

«26. aprillil 2022 teavitas Gazprom PGNiG-i oma kavatsusest peatada täielikult tarned Jamali lepingu alusel 27. aprillil,» ütles PGNiG, lisades, et Poola on juba valmistunud saama vajalikke tarneid teistest allikatest.

Poola valitsus teatas samuti, et on valmis seisma silmitsi tarnete katkemisega Venemaalt.

«Alates sõja esimesest päevast oleme deklareerinud, et oleme valmis täielikuks sõltumatuseks Venemaa toormetest,» ütles ta.

«Poolal on vajalikud gaasireservid ja varustusallikad, et kaitsta meie julgeolekut. Oleme aastaid edukalt end Venemaast sõltumatuks muutnud,» ütles Moskwa.

Peaminister Mateusz Morawieki ütles, et gaasihoidlate täituvus on 76 protsenti ning Poola on valmis hankima gaasi kõigist teistest võimalikest suundadest.