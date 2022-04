Trigon soovib suurendada oma osalust piimafarmides

Selleks sõlmisid Trigon Green Agri Holdings OÜ ja Ingman Development OY, JiiPee Invest OÜ Albert George Howie ning Mäo Invest AS 14. aprillil aktsiate müügilepingud. Osapooled soovivad tehingu lõpule viia võimalikult kiiresti pärast lepingutes sätestatud tingimuste täitmist, milleks on eelkõige konkurentsiametilt loa saamine.

Trigon Carbon Negative Agriculture AS on Eestis asuv piimatootmiskontsern, mis opereerib Väätsa ja Kaiu piimafarme. Ettevõtte põhiline tegevusvaldkond on kõrgkvaliteetse toorpiima tootmine ja müük. Lisaks oma põhitegevuse toetamiseks kasvatatakse noorloomi järelkasvuks ja teravilja loomasöödaks ja müügiks.