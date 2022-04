Lux Express konkurentsiametilt Elroni piletihindade tõstmiseks abi ei saanud

Lux Express tõstatas oma kirjas küsimuse, miks on kehtestatud reisirongipileti piirhinna ja tegeliku hinna vahel erinevus ehk miks on tegelik hind väiksem kehtestatud võimalikust kõrgeimast piirhinnast. Tuginedes MKM-ilt saadud infole vastas konkurentsiamet, et hinnad väljendavad ennekõike poliitilist valikut, mis rajaneb paljuski konkurentsiga mitteseotud kaalutlustel, mistõttu puudub nende juures selge konkurentsiõiguslik probleem. Kui käsitleda nimetatud küsimust riigiabi vaates, on ameti sõnul selgitusi pädev jagama rahandusministeerium.

Konkurentsiamet toonitas, et mõistab, et antud juhul on küsimuse all AS-i Elron suur autonoomia tegelike piletihindade kehtestamisel, mitte see, kas AS Elron on seda autonoomiat konkurentsi kahjustavalt ära kasutanud.