VAATA OTSE ⟩ Milline peaks olema Eesti energeetika teekond ja kuidas see meie elu mõjutab?

Energiamajandus on rohepöörde seisukohast kõige olulisem valdkond, sest läbi selle on kõige lihtsam vähendada mõju kliima soojenemisele. Rohetiigri eestvedamisel analüüsisid valdkonna ettevõtete spetsialistid ja TalTechi teadlased valdkonda detailsemalt ja koostasid energia teekaardi. Mis see on ja kuidas meid mõjutab, saab jälgida 27. aprillil kell 13 Postimehe vahendusel.