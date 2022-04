Konkurentsiamet: Elektrilevi sõltumatus Eesti Energiast pole tagatud

Konkurentsiamet läbi analüüsi, et kaardistada riskid, mis puudutavad Elektrilevi OÜ sõltumatust Eesti Energia AS-i kontsernist.

Amet jõudis seisukohale, et küsimuses, kas Elektrilevi on piisavalt läbipaistval määral sõltumatu teistest Eesti Energia kontserni kuuluvatest ettevõtjatest, on peamiseks valupunktiks Elektrilevi juhtimiskeskuse väljaviimine ettevõttest.