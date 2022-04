Uus teenus: fikseeri kinnisvara hind tulevikuks ja maksa kallist üüri

Alates 2010. aastast on eluasemehinnad Eestis kerkinud 156% ja üürihinnad 171%. Et sellist hinnarallit mitte kaasa teha, on võimalus hind lukku lüüa «üüri, et osta» meetodiga. Sellisel juhul laseb klient kinnisvarafirmal osta endale korteri ja hakkab sellele üüri maksma, kuid erinevalt laenu tagasimaksetest ei võeta neid üürimakseid maha tema vara väljaostu hinnast tulevikus. Ettemakse on väiksem kui laenul, minimaalselt 2,5 protsenti.

Jaanuarist pakub seda teenust kinnisvaraettevõtte Numai. Ettevõtte tegevjuhi Erve Lettermo sõnul müüvad nad kliendile kinnisvara eelnevalt kokkulepitud hinnaga, mis tähendab, et ostja teab täpselt, kui palju ta maksab, kui suurt ettemaksu vajab ning ootamatuid muudatusi ei tule.

Minimaalselt saab taolist «üüri, et osta» lepingut teha 12 kuuks, maksimaalselt aega aga ei ole.

Lettermo sõnul saab klient vabaduse pidada üüripinnal loomi ja lapsi ning kasutada seda muul moel oma äranägemise järgi.

«Inimene saab üüri aja jooksul teha korda ka oma finantsasjad, mille pärast ta pangast laenu ei saanud: kas leiab uus töökoha, lõpetab autoliisingu, katseaja tööl,» selgitas Lettermo.

Numai emafirma kogemus Leedus näitab seda, et «üüri, et osta» teenuse üürilepingu pikkus jääb keskmiselt 2,5 kuni 3-aastaseks ja tavaliselt on ostja selle aja jooksul oma finantsküsimused lahendanud ning saab kodu välja osta.

«Statistika näitab, et vajaliku sissemaksu kogumiseks kulub Numai kliendil kaks aastat vähem aega, kui traditsioonilisel viisil koduostu sooritaval inimesel, kes üürib võõrast elamispinda ja paralleelselt säästab, ka üürile kulutatud kogusumma on Numai kliendil lõppkokkuvõttes väiksem,» ütles Lettermo.