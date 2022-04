Vene gaasist loobumine ei pruugi tänavu võimalik olla

Balti riikide ainuke gaasihoidla on praegu Riia lähedal Inčukalnsis.

Kuigi poliitikud löövad trummi, et Eesti enam Venemaalt gaasi ei osta, on elu märksa keerulisem. Energeetikaekspertide sõnul on ilma Vene gaasita praegu väga raske kokku saada isegi valitsuse kavandatud riiklikku strateegilist gaasivaru, sest meile meelepärast kaupa pole lihtsalt saada.