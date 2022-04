Eestlased tahavad riigi raha toel vesinikuärisse murda

Märtsis Stargate’iga liitunud Georg Rute on vesinikutehnoloogia entusiast. Varem on ta vedanud oma idufirmat ja 2017. aastast arendanud Eleringi digipööret. Stargate’is nüüd äriarenduse asepresidendi ametit pidav Rute pakub muu hulgas, et vesinikuga saab asendada väetise tootmisel praegu kasutatava maagaasi, mille hind ja tarnekindlus kõiguvad viimasel ajal meeletult, sest suurimate väetisetootjate seas on nii Venemaa, Valgevene kui ka Ukraina – kardetakse lausa toidupuudust.