Venelased hiinlaste maksesüsteemi alt ära hüppamisest: seda me ei osanud karta

Nüüd on aga olukord muutunud. Fortune kirjutab, et UnionPay ei plaani enda tegevust Venemaal laiendada, sest vastasel juhu võiks ta ise sanktsioonide alla langeda.

Ka Komsomolskaja Pravda tunnistab: olukord võib hullemaks minna. «Sellist asjade käiku me ei oodanud,» tõdeb väljaanne. Nimelt ei saa lääneriikide sanktsioonide all Venemaa pangad UnionPay kaarte enam väljastada. Hiinlased ei taha Venemaa pankadega koostööd teha, et mitte ise ameeriklaste piirangute alla sattuda.