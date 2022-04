Twitter kardab vaenulikku ülevõtmist

Asjaga kursis olev isik kinnitas, et arutelu Muski pakkumise üle on muutunud tõsiseks ja et sotsiaalmeediaettevõte võiks olla tehingule vastuvõtlikum.

Wall Street Journal kirjutas, et Twitter vaatab pakkumisele uue pilguga ja püüab varasemast tõenäolisemalt läbirääkimisi pidada. Väljaanne lisas, et olukord on kiiresti arenev.

Mis on Twitteri hind?

Üks suur tundmatu: milline on Twitteri juhatuse hinnang ettevõtte väärtusele ja kas see ühtib Muski omaga?

Dan Ives Wedbush Securitiesist ütles, et Wall Street võtab seda uudist täna kui Twitteri lõpu algust, sest Musk on tõenäoliselt teel ettevõtte omandamisele. «Juhatus võiks Muski pakkumise ametlikult tagasi lükata ja siis algab vaenulik pakkumine,» märkis Ives.

Twitteri aktsia hind on praegu umbes 49 dollarit, mis on madalam kui Muski pakutud 54,20 dollarit aktsia kohta, kogusummas 43 miljardit dollarit. Musk oli viimastel päevadel Twitteri esimehele Bret Taylorile öelnud, et ta ei kohanda oma 54,20 dollari suurust pakkumist.

Tehing juba sel nädalal

Ehkki hind on veel lahtine, arvatakse, et tehing võidakse lõpule viia juba sel nädalal, teatas Journal, viidates asjaga kursis olevatele inimestele.

Kuigi Twitter on valmis tehingut arutama, astusid nad Muski ettepanekule algselt vastu, kehtestades aktsionäride õiguste kava, mida tuntakse n-ö mürgipillina. Plaan muudaks iga investori, sealhulgas Muski jaoks, kallimaks aktsiate omandamise, mis ületavad 15 protsendi suuruse osaluse.