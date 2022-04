Tesla tegevjuht ja suuromanik miljardär Elon Musk süüdistab ja teeb nalja Microsofti kaasasutaja Bill Gatesi kulul, kes on väidetavalt elektriautode tootja aktsiaid lühikeseks müünud. Lühikeseks müümine on panustamine aktsia hinna langusele. Investor laenab aktsiaid, müüb need ära lootuses pärast hinnalangust väärtpaberid odavalt tagasi osta.