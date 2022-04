Kas planeedi rikkaimal mehel terendab uus helde palgapäev?

Optsioonipakett on läbi

Wall Street tahab Muski optsioone

Paljud analüütikud usuvad, et on vaid aja küsimus, millal Tesla Muski jaoks veel ühe optsioonipaketi välja pakub. Nad usuvad, et uus pakett on nii ettevõttele kui ka Muskile kasulik, sest raske on ette kujutada kedagi, kes on nii jõukas nagu Musk ja nii kirglik Tesla suhtes, et oleks motiveeritud kulutama rohkem oma aega ettevõttele kui tema.