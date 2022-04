Reisiparvlaev Tõll on nädala lõpuni Virtsu-Kuivastu liinilt ära

Sel ajal teenindavad Virtsu-Kuivastu liini parvlaevad Piret ja Regula. Ühtlasi on sel perioodil muutunud sõidugraafik, sest parvlaeva Regula ülesõidu- ja sõidukite laadimise aeg on pikem ja seetõttu saab laev teha vähem reise. TS Laevad palub reisijatel piletid e-teenindusest varakult ette osta, et tagada koht soovitud reisile.