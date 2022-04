«Ei saa aru, kuidas ellu jääda»: milline on sanktsioonide mõju oligarhidele?

Osal Vene oligarhidest on konfiskeeritud luksusvara ja külmutatud pangaarved. Neil on ka keelatud äri ajamine mõnes riigis ja nende reisimist on piiratud.

Panganduskontserni Alfa Grupp asutaja Mihhail Fridman väitis Hispaania ajalehele El País, et ta on pärast sanktsioonide kehtestamist praktiliselt koduarestis ja pidi taotlema Ühendkuningriigi valitsuse luba raha kulutamiseks. Ta ütles ka, et tema pangakontod ja krediitkaardid on blokeeritud.

Tema äripartner Pjotr Aven rääkis Financial Timesile, et tal on raskusi arvete maksmisega ja ta pole kindel, kas ta saab palgata autojuhti või koristajat. Ta lisas, et pärast sanktsioonide kehtestamist ta «ei saa aru, kuidas ellu jääda».

Aleksei Mordašovile kuuluv terasefirma Severstal olevat omaniku vastu sanktsioonide kehtestamisele järgnenud kuul kaotanud kolmandiku käibest, sest ei saa enam tooteid ELi müüa.

Osa oligarhe on viinud oma jahid ja eralennukid riikidest, kus neid võidakse konfiskeerida. Osa on ka tõstnud sanktsioonide vältimiseks ümber oma osalusi.

Mõni on tippjuhikohalt lahkunud. Nii Fridman kui ka Aven astusid pärast sanktsioonide kehtestamist tagasi enda asutatud investeerimisettevõtte LetterOne juhatusest. Pärast seda kartvat Aveni sõnul LetterOne’i töötajad temaga kokku saada. Töötajatele olevat ka öeldud, et nad peaksid Fridmani ignoreerima.

German Khan astus tagasi Saksa naftafirma Wintershall Dea nõukogust 15. märtsil, kui tema vastu kehtestati sanktsioonid. Ta astus tagasi ka LetterOne’i juhatusest koos veel kahe miljardäri, Andrei Kuzmitševi ja Andrei Kosogoviga, kui Aven ja Fridman sealt lahkusid.

Samamoodi on Mordašov tagasi astunud Saksa reisifirma TUI ja kullakaevanduskontserni Norgold nõukogust. Ta on ka liigutanud kokku 2,6 miljardi dollari eest nende ettevõtete aktsiaid inimesele, keda peetakse tema naiseks.

Lääneriigid on konfiskeerinud miljardite eest superjahte, mida on seostatud sanktsioneeritud Vene oligarhidega. Nende hulka kuuluvad 120 miljoni dollarine alus, mida seostatakse Rosnefti juhi Igor Setšiniga, kaks kokku sada miljonit dollarit väärt superjahti, mida peetakse Kuzmitševi omaks, ja 578 miljoni dollarine Sailing Yacht A, mis on seotud väetisefirma EuroChem omaniku Andrei Melnitšenkoga.

Teised oligarhide superjahid aga liiklevad endiselt mööda maailma. Suleiman Kerimoviga seotud alus asus märtsis Mehhikost teele ja sõitis Fidžile.

Märtsi lõpul sõitis Seišellidelt Venemaale poole miljardi dollarine superjaht, mis pidi kuuluma Mordašovile, kes oli selleks ajaks juba kuu aega sanktsioonide all. Kaht Abramovitšiga seotud jahti, mis on kokku väärt miljard dollarit, nähti viimati Türgis, kus aga pole sanktsioone kehtestanud.

Sanktsioonid ei mõjuta ainult oligarhe, vaid ka jahtide meeskondi. Osa on lahti lastud, teistel on olnud probleeme vandalismiga. Ühe jahi meeskond aga pidi ise kala püüdma hakkama, sest kohalikud keeldusid alust teenindamast.

Vähemalt üheksa venelastele kuuluvat jahti on välja lülitanud oma transponderid, et nende liikumist ei saaks jälgida.

Kui uurida, kus oligarhid asuvad, siis enamike puhul on see ebaselge. Abramovitšit märgati märtsis Iisraelis lennujaama VIP salongis samal päeval, kui temaga seostav lennuk riigist Türki suundus. Abramovitši kohta liiguvad ka jutud, et ta osaleb Ukraina ja Venemaa vahelistel rahukõnelustel.

Enamasti on aga tegelikult ebaselge, kui palju on oligarhidel Kremli üle mõju. Nii näiteks teatas EL sanktsioone kehtestades, et Abramovitšil on priviligeeritud juurdepääs Putinile, Ališer Usmanovil aga on iseäranis lähedased sidemed Kremliga ja ta toetab aktiivselt valitsuse poliitikat Ukraina destabiliseerimiseks. Abramovitš on seda hinnangut korduvalt eitanud, Usmanovi sõnul aga põhinevad sanktsioonid vääratel ja laimavatel väidetel.