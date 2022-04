«Venemaa isolatsioon lääneblokist on väga selge, iseäranis tänu reale järjestikustele sanktsioonidele, mis on raskendanud ärilist ja finantsvahetust,» ütles Prantsuse rahvusvaheliste suhete ja strateegiliste teemade instituudi asedirektor Sylvie Matelly. «Mis puutub Venemaa isolatsiooni rahvusvahelisel areenil, on pilt üsna teistsugune, sest hulk väga ettevaatlikke riike on keeldunud allumast Lääne survele.»