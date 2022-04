Vihakõne või lapsporno toob karmi tagajärje: EL jõudis kokkuleppele uues tehnoloogiafirmade seadusandluses

Digiteenuste Akt (Digital Services Act ehk DSA) peaks tagama selle, et platvormidele ja veebilehtedele oleksid karmid tagajärjed, kui sealt leitakse keelatud sisu vihakõnest, desinformatsiooni ja laste seksuaalse väärkohtlemise piltideni.

EL-i ametnikud ja parlamendisaadikud jõudsid kokkuleppele kõnelustel Brüsselis laupäeva hommikul. DSA on olnud töös alates 2020. aastast.

«Tänane kokkulepe DSA küsimuses on ajalooline,» ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

«Uued reeglid kaitsevad veebis kasutajaid, tagavad väljendusvabaduse ja võimalused ettevõtetele. Mis on Euroopa Liidus ebaseaduslik offline'is (mitte internetis), on sisuliselt ka ebaseaduslik online'is (internetis).»

«DSA-ga lõpeb periood, mil suured veebiplatvormid käituvad, nagu nad on liiga suured, et hoolida. Suur verstapost EL-i kodanike jaoks,» ütles Euroopa Komisjoni siseturuvolinik Thierry Breton.

Tehnoloogiafirmasid on korduvalt kritiseeritud oma platvormide väidetavalt puuduliku järelevalve pärast.

USA tehnoloogiafirmade lobigrupp Computer & Communications Industry Association (CCIA) ütles laupäeval, et täpsustamist vajab mitu olulist üksikasja, et lõplik seadusandlus «sobiks kõigile ettevõtetele, suurtele ja väikestele, et neil oleks võimalik reegleid praktikas järgida».