Kinnisvarafirma: hinnasurve Tallinna korteritele hakkab järele andma

Pindi Kinnisvara vanemmaakler ja hindaja Arik Piirisild ütles, et Tallinnas oli aasta alguses müügis enneolematult vähe, kõigest 1150 järelturu korterit. «Nüüdseks on kaupa turule juurde tulnud ja hinnaralli möödumas – praeguseks on pakkumisi juba ligi 1600 ehk enam kui kolmandiku võrra rohkem,» ütles Piirisild.

«Uusarenduste turul on defitsiit jätkuv, kuna seal päevapealt midagi ei muutu. Järelturu korterite ostjatel on aga nüüd valik suurem ja ostuotsuseid saab rahulikumalt läbi kaaluda,» selgitas Piirisild, kelle hinnangul võib pakkumiste arv suve lõpuks ka 2000 künnise ületada.

Hinnataset vaadates tasub märkida, et see jõudis märtsis siiski taas uue tipuni, tõustes kuu varem püstitatud rekordist veel ühe protsendi. Kinnisvarabuumi aegse hinnatipuga, mis saavutati 15 aastat tagasi märtsis 2007, võrreldes on hinnatase kerkinud 57 protsenti. Iseäranis hästi on läinud aga nendel, kes oskasid osta buumijärgsest põhjast, juulis 2009: neile on osaks saanud 279 protsenti tõusu.