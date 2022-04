Vene rahakraanide sulgumine ähvardab väikese NATO riigi majandust

Montenegrot, mis on pikka aega olnud Vene superjahtide, turistide ja kinnisvaraspekulantide magnet, ootab ees ebakindel tulevik. Kunagi kindel rahavoog on nüüd kahtluse all, sest Aadria mere äärne riik on lubanud järgida ELi poolt Moskva vastu kehtestatud sanktsioone.