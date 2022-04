Saudi naised teenivad lisaraha taksojuhina, et kasvava elukallidusega toime tulla

Kui ta ei tööta täiskohaga tervishoiu kõnekeskuses, siis võtab 54-aastane Fahd pealinnas Ar-Riyāḑis peale kundesid ainult naistele mõeldud taksuäpi abil. Fahdi sõnul on tema pere toetanud tema teist tööotsa, kahel tingimusel: ta ei tee pikki sõite ega võta reisijaks mehi.

«Otsustasin töötada taksojuhina, et teenida lisatulu,» ütles Fahd AFP-le, kandes musta peakatet ja koroonaviiruse vastast maski. «Minu palgast ei piisa mu kolmele lapsele ja iseäranis mu tütrele, kellel on erivajadused.»

Laialdased sotsiaalsed reformid, sealhulgas kurikuulsa naiste autojuhtimise keelu lõpp, on muutnud paljude saudide elu, kuid kulude kasv muutub aina suuremaks probleemiks.

Fahd nentis, et tema tavatöö 4000 Saudi riaali (tuhande euro) suurusest kuupalgast ei piisa – aga takso toob sisse veel 2500 riaali.

Tavaliselt sõidab ta taksot enne oma vahetuse algust kell 14, mõnikord võttes reisijaid peale teel koju kell 22, ja ütles, et oskab paindlikku tööaega hinnata. «See on aidanud mu pensionil abikaasal tasuda igakuiseid arveid ja maksta mu laste koolivajaduste eest,» rääkis ta, kontrollides telefonist oma viimase sõidu tasu.

Uus võimalus elada

Elukallidus hiilib ülespoole Saudi Araabias, kus on plaanis vähendada riigi majanduslikku sõltuvust naftast ja kus juulis 2020 tõusis käibemaks 15 protsendi peale.

Veebruaris oli transpordi hinnatõus aeglustunud 4,3 protsendi peale, kui veel detsembris oli see 7,2 protsenti. Üldine hinnatõus oli samas mõnevõrra kiirenenud 1,6 protsendi peale.

30-aastane kolme lapse ema Insaf rääkis, et hakkas taksot sõitma pärast seda, kui tema mees järsku suri. «Ta ei jätnud meile varandust, seega pidin oma laste eest hoolitsemiseks töötama,» ütles ta AFP-le, eelistades privaatsuse huvides kasutada pseudonüümi. «Kasutan oma kadunud abikaasa autot, et sõidutada naabruskonna naisi ja lapsi kooli või ostukeskusesse. Töö juhina on andnud mulle uue võimaluse elada.»