Ain Hanschmidt: raudne eesriie langeb ja Baltimaadest saab poolsaar

Nüüd on selge, et raudne eesriie langeb ja Baltimaadest saab poolsaar, mis saab alguse Suwalki ligi 100-kilomeetrisest koridorist ja mis tipneb Eestiga. See tähendab, et me peame tegema senisest veelgi enam tööd, et Eesti oleks atraktiivne ning ohutu investeerimiskeskkond. Selleks on vaja häid oskajaid inimesi ja need on meil kahtlemata olemas. Kuid tööstusinvesteeringud ei tule siia ilma piisavate energiavõimsusteta ja nende tagamisest saab võtmeküsimus, mille osa on energiasõltumatus Venemaast.