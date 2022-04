Osa riike on märgatavalt suurendanud Vene nafta importi

Kaks MIT teadlast, mehaanika ja matemaatika professor Anette E. Hosoi ning ettevõtluse professor, Rahvusvahelise valuutafondi IMFi endine peaökonomist Simon Johnson võrdlesid tudengifirma The Wednesday Group poolt avalikest andmetest kokku pandud statistikat Vene nafta tankeriga toimunud tarnete kohta. Nad jõudsid järeldusele, et kuigi paljude riikide puhul on need oluliselt langenud, on teised hakanud märtsis oluliselt enam Vene naftat ostma kui veebruaris.