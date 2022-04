Luubi all ⟩ Ehitusmaterjalid kallinevad kiiremini, kui töölised neid seina laovad

Kui Ukraina sõda kaks kuud tagasi algas, lõi see paariks nädalaks hinge kinni. Inimesed olid paanikas, kõige heitunumad olid valmis kohe kõik võileivahinna eest maha müüma, et Eestist lahkuda. Koroonakriisis karastunud inimloomus on aga nüüdseks vähemalt kinnisvaraturul sõjahirmust vabanenud. Elu läheb edasi, sest nagu ütleb kulunud kõnekäänd – raskused on nende ületamiseks.