Kui tahame rohepöördega edasi liikuda, tuleb hakata uurima, milliseid metalle saab kaevandada

«Venemaa invasioon Ukrainas näitab, et me peame Euroopas kiiresti vähendama sõltuvust naftast ja gaasist ning samuti Venemaa metallitoormest. Põhjalikum teadmine, mida Eesti maapõu täpsemalt sisaldab, võimaldab meil teha tulevikus targemaid otsuseid, kas ja mida tasub kaevandama hakata. Soome kogemus näitab, et maapõues leiduva põhjalik uurimine ja kaardistamine loob ühiskonnas olulist lisandväärtust. Erinevate haruldaste metallide kaevandamine toetab Soomes nii innovatsiooni, eksporti kui ka kohalikku tööstust. Näiteks on Soomel olemas riiklik strateegia «National Battery Strategy 2025», et suurendada Soome võimekust erinevate energiasalvestuse võimekuste osas. Kuna Eestis on viimastel aastakümnetel maapõue väga vähe uuritud, on meil põhjanaabritelt palju õppida,» lisas Sirli Sipp Kulli.