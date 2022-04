Keeruline aeg täidab laopinnad kiiresti

BLS-i uute laopindade avamine langeb üleüldise laoteenuse mahtude kasvu perioodi. «Sõjast ja koroonast tingitud tarneraskuste tõttu soovivad paljud ettevõtted kasvatada oma laoseise, et keerulisematel aegadel jätkata tavapärast äritegevust ja vältida olukorda, kus mingitest komponentidest või toodetest on puudus. Ka kõrge inflatsiooni situatsioonis on kulude kokkuhoidmine tootjate, kaupmeeste ja teiste jaoks suureks väljakutseks ning paneb varuma,» rääkis BLS-i värske juht Hendrik Tibar.